Publicado 23/02/2024 00:00

Agronegócio continua respondendo praticamente sozinho pelo pouco que a economia tem crescido. Em janeiro, exportações do setor somaram US$11,72 bi, cerca de 43% do total nacional. Recorde para o mês, valor é 14,8% maior que no mesmo período de 2023.

Em meio à crise na política externa após série de falas controversas, Lula terá que agir para amenizar tensão com Legislativo. Em reunião no Alvorada, tenta reaproximação com Lira e líderes partidários. Melhor que apagar incêndios seria não provocá-los.