A prisão foi efetuada por policiais da 127ª DP (Búzios)Divulgação/PCERJ

Publicado 22/02/2024 22:47 | Atualizado 22/02/2024 22:51

Uma mulher foi presa após ficar 10 anos foragida, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela foi condenada por duplo homicídio em 2014. Uma das vítimas era um policial militar. A prisão aconteceu na quarta-feira (21).

A foragida, condenada a pena de 16 anos e quatro meses de reclusão, foi encontrada em um imóvel na Freguesia, Zona Oeste. De acordo com as investigações, a motivação do crime seria um suposto triângulo amoroso entre a autora e vítimas.