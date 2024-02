A área vai impactar cerca de dois mil moradores da região, com aproximadamente 500 domicílios - Jonas Bispo / Divulgação SMH

A área vai impactar cerca de dois mil moradores da região, com aproximadamente 500 domicíliosJonas Bispo / Divulgação SMH

Publicado 22/02/2024 19:00 | Atualizado 22/02/2024 19:12

Rio - A Secretaria Municipal de Habitação (SMH) inaugurou, nesta quinta-feira (22), a Quadra do Parque da Cidade, na Rocinha, na Zona Sul do Rio. O espaço foi reformado e entregue aos moradores como parte do projeto de praças da Secretaria. Além disso, foi dada ordem de início para as obras na Praça do Biroscão, no Vidigal.

A área da quadra, na Rocinha, tem 167m2 onde foram investidos mais de R$ 261 mil. A praça vai impactar cerca de dois mil moradores da região, com aproximadamente 500 domicílios. A renovação contou com a implantação de cobertura metálica, drenagem, colocação de alambrado, pintura da quadra poliesportiva (futebol, basquete e vôlei), instauração de churrasqueira, reforma dos banheiros e da iluminação.

No Vidigal, as obras da Praça do Biroscão vão abranger 654 m2, com um investimento de R$ 550 mil. As intervenções serão na iluminação pública com postes e melhora da infraestrutura. Além disso, haverá a construção de uma quadra poliesportiva em concreto, construção de área infantil com brinquedos, área de ginástica e Academia da Terceira Idade (ATI). A área de convívio social vai impactar cerca de 6.700 moradores.

"É gratificante poder retornar à comunidade em que vivi uma parte da minha vida trazendo as melhorias que essa população merece. Tenho muito orgulho de ter participado do grupo Nós do Morro e tudo que puder fazer por melhorias aqui contem comigo. Tempo de plantar foi em 2023, em 2024 é o ano de colher", disse o secretário de Habitação, Patrick Corrêa.

As obras de praças e campos estão no escopo da Secretaria de Habitação, que tem implantado novas e reformado antigas áreas de convívio social em toda a cidade do Rio. O programa realiza obras de revitalização, conservação e construção de praças, quadras e campos, em Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) do Rio. Outras áreas já finalizadas foram o Campo do Universal, em Realengo, Praça Calembá, em Vargem Pequena, Arena Mangueirinha, em Costa Barros, Novo Lar, no Recreio, Campo Aracati, em Santa Cruz, Praça de Esportes, na Ladeira da Reunião, no Tanque, e Montserrat, também em Vargem Pequena.