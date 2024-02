A ação contou com apoio de agentes da 166?ª DP (Angra dos Reis) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 22/02/2024 17:49

Rio- Um homem de 51 anos foi preso em flagrante após confessar ter assassinado a companheira, em Angra dos Reis, na região da Costa Verde, nesta quarta-feira (21). Ele foi encontrado no bairro do Frade juntamente com o filho de 19 anos, após uma denúncia a respeito da morte de Ana Maria dos Santos, de 36 anos.

Ao ser interrogado, ele apresentou uma versão confusa e controversa, dando a entender que a vítima tinha cometido suicídio, o que despertou a desconfiança dos policiais - o relato do filho também era diferente da versão do pai. Os investigadores constataram que o depoimento do autor era falso e ele foi preso. Ao ser levado para a delegacia, ele confessou o crime.



A perícia foi realizada no local do crime e o resultado do laudo indicou que as lesões no corpo da vítima eram incompatíveis com a dinâmica descrita pelo companheiro.