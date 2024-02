Mais de 230 mil doses foram entregues ao estado do Rio nesta quinta-feira (22) - Mauricio Bazilio / SESRJ

Publicado 22/02/2024 17:59 | Atualizado 22/02/2024 18:30

Rio – O Rio de Janeiro recebeu o primeiro lote de vacinas contra a dengue nesta quinta-feira (22). São mais de 230 mil doses que serão distribuídas entre os municípios. A chegada da remessa acontece no dia seguinte ao governador Cláudio Castro declarar epidemia da doença . Até o momento a Secretaria Estadual de Saúde contabiliza cinco pessoas mortas pela doença neste ano , com mais de 56 mil casos.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, as primeiras doses devem ser aplicadas nas crianças com 10 e 11 anos na capital e em 11 municípios da Baixada Fluminense. Com a chegada de mais doses, a vacinação será ampliada até atingir o público-alvo, de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Os critérios para a quantidade de doses e o público-alvo levam em consideração a população e o volume de casos de 2019 a 2023.

A cidade do Rio receberá cerca de 141 mil doses, que devem chegar ainda nesta quinta-feira (22). a previsão é que Nilópolis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Itaguaí, Magé, Belford Roxo, Mesquita, Seropédica, Japeri e Queimados recebam o imunizante nesta sexta-feira (23). Os 11 municípios da Baixada Fluminense serão responsáveis pelas vacinações através de suas secretarias municipais de Saúde.

"Nesse momento, o Ministério da Saúde nos enviou doses para a faixa etária que foi considerada prioridade por não ter tido contato com epidemias anteriores e ser mais suscetível. Desde ontem, seguindo orientação da área técnica da Secretaria de Saúde, decretei a situação de epidemia", afirmou o governador Cláudio Castro.