Estado do Rio tem cinco óbitos por Dengue e mais de 59 mil casos - Divulgação

Publicado 22/02/2024 12:16

Rio - A quinta morte por dengue no estado do Rio de Janeiro foi confirmada nesta quarta-feira (21) pela Prefeitura de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A vítima, uma mulher de 76 anos, recebeu atendimento no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, na mesma região, mas não resistiu.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, a paciente, que morava no distrito de Califórnia, faleceu no dia 9 de fevereiro. Foi a primeiro morte pela doença no município.

Em nota, a prefeitura informou que "reforça a importância do trabalho da população no combate aos focos e criadouros do mosquito transmissor".

Também nesta quarta-feira (21) o governo do Estado decretou epidemia de dengue , após o registro de mais de 49 mil casos e quatro mortes.

Até então, dois óbitos haviam sido registrados na capital, um em Itatiaia e outro em Mangaratiba.

O governador Cláudio Castro disse que o problema é mais preocupantes nas regiões Metropolitana I, que inclui Rio e Baixada, Serrana e Centro-Sul. Todas apresentam crescimento de casos maior que o esperado.

De acordo com o sistema Monitora Rio, que divulga os dados epidemiológicos do estado, os casos chegaram a 59.162 nesta quinta-feira (22).

Na cidade do Rio, a prefeitura segue investigando outras duas mortes que podem ter sido causadas pela doença.