Equipes da Prefeitura do Rio continuam no local - Cleber Mendes

Equipes da Prefeitura do Rio continuam no local Cleber Mendes

Publicado 22/02/2024 17:43 | Atualizado 22/02/2024 18:16

Rio - Uma obra irregular no Centro do Rio foi embargada e interrompeu suas atividades nesta quinta (22). Parte da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, está interditada, desde a ação da defesa civil na tarde desta quarta-feira (21), devido ao risco de desabamento da construção. No momento, uma equipe da CET-Rio supervisiona a interdição.

O Centro de Operações Rio informou que a pista lateral, sentido Candelária, permanece fechada na tarde desta quinta-feira (22), na altura da Rua Carmo Neto, onde o acesso também está bloqueado. Equipes da Prefeitura do Rio continuam no local.

Técnicos da Defesa Civil Municipal fizeram uma vistoria no prédio em construção e constataram irregularidades na obra, com risco de desabamento. A equipe fechou o local e a obra foi embargada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE).