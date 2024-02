Quatro pessoas da mesma família morreram soterradas, inclusive um bebê, após casa desabar na cidade de Barra do Piraí, no Sul do estado - Divulgação

Quatro pessoas da mesma família morreram soterradas, inclusive um bebê, após casa desabar na cidade de Barra do Piraí, no Sul do estadoDivulgação

Publicado 22/02/2024 17:44

Rio - Um bebê de 1 ano foi encontrado sem vida juntamente com a mãe, Inara Oliveira, o pai, ⁠Bruno de Carvalho, e a avó, Ligia Maria de Carvalho, após a casa de três andares em que eles moravam desabar na rua Paulo da Silveira, no Morro da Gama, Centro de Barra do Piraí, Sul do Estado. O corpo da idosa, de 63 anos, foi o primeiro a ser encontrado, na manhã desta quinta-feira (22).

Inara Oliveira e o filho de um ano morreram por causa da forte chuva em Barra do Piraí, nesta quinta-feira (22) Reprodução/Redes sociais

Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e agentes das polícias Civil e Militar seguiram as buscas e encontraram os outros três familiares no início da noite. De acordo com o delegado titular do Município, Antônio Furtado, as buscas foram dificultadas devido a impossibilidade de usar máquinas.

Em Japeri, um menino de dois anos e uma mulher, identificada como Ana Carolina Sodré, de 24, morreram soterrados em Engenheiro Pedreira e na Chacrinha, respectivamente, após a queda de uma barreira. Em Nova Iguaçu, Roberto Mesquita, 59 anos, e Felipe Machado, 37, morreram nos bairros Jardim Pernambuco e Ipiranga, respectivamente. Os bombeiros ainda buscam uma vítima que estaria soterrada entre os escombros.

O Governo do Rio divulgou um mapa de risco hidrológico, como inundações, enxurradas e alagamentos, e classificou o município de Barra do Piraí com "risco alto".



Diante da previsão de mais chuvas para esta sexta, o delegado afirmou que o entorno da residência que desabou ficará interditado. A recomendação é que os moradores procurem um local seguro: "Peço que, para aqueles que vivem em locais que têm encostas, se possível, irem para a casa de amigos e se protegerem".

Cratera na rodovia

Uma das principais rodovias de Barra do Piraí, no Sul do estado, a BR-393, que dá acesso a Volta Redonda, na mesma região, está interditada nos dois sentidos desde a madrugada desta quinta após o asfalto ceder e provocar a abertura de uma enorme cratera na via

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a abertura aconteceu devido às fortes chuvas que atingiram o estado. Até o momento, não há previsão de liberação da via. Por conta disso, motoristas podem optar por rotas alternativas como:



- Sentido Volta Redonda/ Barra do Piraí - seguir pela BR-040 no entroncamento com a BR-393, km 167, no município de Três Rios.

- Sentido Três Rios - fazer o desvio antes de acessar a BR-393 e seguir pela BR-116 em Volta Redonda.



Prefeitura se manifesta



Nesta quinta, o prefeito Mário Esteves ratificou que colocou todas as secretarias à disposição dos desabrigados.



“Nesta madrugada, a Defesa Civil, a Assistência Social e os Serviços Públicos trabalharam desde o início das chuvas. Apesar dos alertas sobre o alto volume de chuva, a situação se agravou bastante, deixando a cidade vulnerável e, infelizmente, com vítima fatal e desalojados. Já tínhamos nas últimas chuvas decretado emergência, homologada até pelo Governo do Estado. Agora, sem dúvida nenhuma, vamos decretar estado de calamidade pública. Para vocês terem um grau de comparação, parte da rodovia federal, a BR - 393, foi levada pela chuva, resultando em mais pessoas desalojadas. É uma situação trágica, porque, dessa vez, tivemos perdas de vida humanas. É uma situação extremamente desafiadora, quase, eu posso afirmar, um pesadelo. A prefeitura vai continuar a oferecer total apoio às famílias afetadas e eu estou visitando pessoalmente os locais atingidos. Quero assumir o compromisso em buscar soluções e assistência necessária”.



A Defesa Civil também informou que os temporais foram responsáveis por gerar um volume de 148 mm em apenas cinco horas. Até o momento, a Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí não divulgou o número de desalojados e desabrigados.