A pista precisou ser interditada nos dois sentidos - Rede Social

A pista precisou ser interditada nos dois sentidosRede Social

Publicado 22/02/2024 08:24

Rio - Uma das principais rodovias de Barra do Piraí, no Sul do estado, a BR-393, que dá acesso a Volta Redonda, na mesma região, está interditada nos dois sentidos desde a madrugada desta quinta-feira (22) após o asfalto ceder e provocar a abertura de uma enorme cratera na via.