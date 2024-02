Tatuagens dos criminosos homenageiam familia Braga - Divulgação/Draco

Publicado 23/02/2024 18:46

Rio - Três integrantes da milícia que era chefiada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foram presos nesta sexta-feira (23), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Alberto Lira Coutinho, André Henrique Lira Coutinho e Patrick Alves Lima têm tatuagens que fazem referência à família Braga, da qual fazem parte Zinho, Wellington da Silva Braga, o 'Ecko'; e Carlos da Silva Braga, o 'Carlinhos Três Pontes'.



De acordo com a Polícia Civil, três revólveres foram encontrados com os milicianos na abordagem. A ação foi realizada após diligências dos agentes e obtenção de informações de inteligência.

Os criminosos foram autuados em flagrante por formação de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo. Um dos presos tem passagem pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha.



Essa é mais uma das ações da especializada para desmantelar a organização criminosa. As investigações seguem para identificar e capturar os demais integrantes do bando.

Zinho é transferido para presídio de segurança máxima

A decisão foi da 2ª Vara Criminal da Capital, que acatou um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).