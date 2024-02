Publicado 24/02/2024 00:00

Na Manchete, Terminal Gentileza é inaugurado no Rio com a presença do prefeito Eduardo Paes e do presidente Lula

Em Rio, Vítimas do temporal de quarta-feira são sepultadas no Sul Fluminense e Baixada

Dois alunos do Cefet são baleados, em bar no Maracanã, durante troca de tiros entre PMs e criminosos

Pastora morre baleada em confronto entre grupos criminosos rivais na Gardênia Azul

Secretário municipal de Saúde define início da vacinação contra a dengue como um "dia histórico"

No Ataque, Botafogo joga hoje, às 16h, sob pressão

Vasco pega o Volta Redonda em Cariacica, às 17h30

No D, Camila Morgado estreia clássico de Nelson Rodrigues