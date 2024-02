A prisão foi realizada por policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) - Divulgação/PCERJ

Publicado 23/02/2024 21:01 | Atualizado 23/02/2024 21:13

Rio- Um homem acusado de homicídio duplamente qualificado foi preso nesta sexta-feira (23). O crime ocorreu no dia 18 deste mês, em uma casa onde era realizada uma festa infantil, em Bonsucesso.

De acordo com as investigações, Caio Rocha Lyra da Silva Sodré tinha um envolvimento amoroso com a mãe da criança, aniversariante, e foi convidado para a comemoração. No local estava outro homem, que também se relacionava com a mulher. Houve uma discussão entre os dois e mais duas pessoas se envolveram na briga, dentre eles um adolescente.

Após a discussão, Caio deixou o local, mas a confusão reiniciou fora da casa. Ele foi agredido e golpeado na cabeça diversas vezes com pedaços de madeira e pedradas.

Com base em imagens gravadas por câmeras de segurança e depoimento de testemunhas, os três agressores tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Nesta sexta (23), os agentes cumpriram o mandado contra um dos autores. Os outros dois acusados seguem foragidos.