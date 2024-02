Cidade registrou uma série de deslizamentos - Reprodução

Publicado 22/02/2024 13:38 | Atualizado 22/02/2024 13:44

Rio - Um deslizamento de terra atingiu uma casa na cidade de Mendes, no Sul Fluminense, deixando uma criança, de 6 anos, desaparecida, na madrugada desta quinta-feira (22). A mãe e um irmão também foram soterrados, mas acabaram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros. Oito pessoas estão desabrigadas na cidade. As chuvas deixaram pelo menos três mortos na Baixada Fluminense De acordo com a corporação, equipes de 30 socorristas atuam no endereço na Rua Arariboia, no bairro Vila Mariana, desde as primeiras horas do dia para localizar a criança. As vítimas socorridas foram levadas para o Hospital Santa Maria.