Da esquerda para direita: Inara, Lígia e Bruno, mortos em Barra do PiraíReprodução/Redes sociais

Rio - Quatro pessoas da mesma família que morreram em um desabamento durante a forte chuva em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, foram enterradas na tarde desta sexta-feira (23), no mesmo cemitério. Os corpos de Lígia de Carvalho, de 63 anos, Bruno de Carvalho, 26, Inara Oliveira, 24, e um bebê de 1 ano foram sepultados no Cemitério Santa Rosa, no Centro do município, às 16h30. O velório coletivo da família teve início às 15h30 na Capela Mortuária Cherem.

A avó Lígia, o bebê de um ano e os pais dele, Inara e Bruno, estavam dentro de uma casa de três andares, na Rua Paulo da Silveira, no Centro de Barra do Piraí, quando o imóvel desabou por causa do temporal que castigou o Sul e a Baixada Fluminense na noite de quarta-feira (21). No terreno da casa, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar quatro pessoas com vida dos escombros.

O corpo da avó foi o primeiro a ser encontrado, na manhã desta quinta-feira (22). O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e agentes das polícias Civil e Militar seguiram as buscas e encontraram os outros três familiares no início da noite. De acordo com o delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antônio Furtado, as buscas foram dificultadas devido a impossibilidade de usar máquinas.

Nas redes sociais, moradores de Barra do Piraí descreveram o ocorrido como uma grande tragédia para a cidade. Uma amiga de Inara também lamentou a morte dela: "Como dói, amiga. Só Deus por ti, estou com o coração esmagado, em oração por vocês. Estou sem palavras", desabafou.

Também na tarde desta sexta-feira (23), o corpo de Felipe Machado, morto em um desabamento em Nova Iguaçu, foi sepultado no Cemitério de Nova Iguaçu.

Outras vítimas da chuva

Ao todo, oito pessoas morreram durante as chuvas fortes. Em Japeri, na Baixada Fluminense, um menino de 2 anos e uma mulher, identificada como Ana Carolina Sodré, de 24 anos, morreram soterrados em Engenheiro Pedreira e na Chacrinha, respectivamente, após a queda de uma barreira. Em Nova Iguaçu, Roberto Mesquita, 59 anos, e Felipe Machado, 37, morreram em decorrência das chuvas nos bairros Jardim Pernambuco e Ipiranga. Em Barra do Piraí, foram quatro mortes de pessoas da mesma família.

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por uma criança de 6 anos que está desaparecida em Mendes, no Sul Fluminense.

Autoridades se reúnem em Japeri para tratar sobre tragédia das chuvas

Autoridades de cidades afetadas pelo temporal que atingiu a Baixada Fluminense e o Sul Fluminense se reuniram na manhã desta sexta-feira (23) com representantes do Governo do Estado e do Governo Federal para definirem ações que diminuam os danos da população afetada. A reunião acontece na Câmara Municipal de Japeri, município que registrou duas mortes, sendo uma de um menino de 2 anos.

O objetivo principal da reunião é traçar medidas de emergência para amparar a população que ficou desalojada e identificar situações de risco. Em Queimados, 50 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas da noite de quarta-feira (21). A cidade tem mil pessoas desalojadas. Um ponto de apoio foi montado na Escola Metodista, recebendo a população em área de risco com colchões e insumos.