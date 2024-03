Unidade fez um total de 65 mamografias e 64 ultrassonografias - Divulgação SES-RJ

Unidade fez um total de 65 mamografias e 64 ultrassonografiasDivulgação SES-RJ

Publicado 08/03/2024 19:01

Rio - O Mamógrafo Móvel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) fez 129 exames de forma gratuita no Largo da Carioca, no centro do Rio, nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. A iniciativa foi parte da ação do Governo do Estado com mais de 40 serviços. A unidade fez um total de 65 mamografias e 64 ultrassonografias.



O atendimento foi feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas."Dia de praticar e promover a cidadania por meio de políticas públicas integradas. A mamografia e a ultrassonografia são exames fundamentais na saúde da mulher, capazes de detectar precocemente o câncer de mama e útero e, desta forma, aumentar as chances de cura", disse a secretária de estado de saúde Claudia Mello.



Moradora do Cachambi, na Zona Norte do Rio, Denise Helena Santos Barbosa, de 75 anos, utilizou pela primeira vez o Mamógrafo Móvel para fazer uma ultrassonografia da tireoide. "Cheguei mais cedo e consegui a senha. Estou muito feliz de fazer o exame aqui porque estava precisando muito. O atendimento foi ótimo e gostei muito", disse Denise.



Esse ano, o mamógrafo da SES-RJ já realizou 3.078 exames, sendo 1.853 de mamografia e 1.225 de ultrassonografia, em cinco municípios de diferentes regiões do estado: Rio Claro, Quissamã, Areal, Rio de Janeiro e Cachoeira de Macacu. Em 2023, a unidade realizou 22.290 exames: 13.472 de mamografia e 8.818 de ultrassonografia.



Ao todo, 23 municípios fluminenses receberam o mamógrafo móvel, além de sete bairros do Rio de Janeiro (Bangu, Centro, Complexo do Alemão, Gardênia Azul, Ilha do Governador, Manguinhos e Quintino).