Bernardo Bello é apontado como um dos chefes da contravenção no RioDivulgação

Publicado 08/03/2024 09:01 | Atualizado 08/03/2024 09:04

alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta quinta-feira (7). Segundo as investigações, a empresa faturava mais de R$ 1 milhão por mês. Rio - Apontado como um dos chefes da contravenção no Rio, Bernardo Bello Pimentel Barboza é investigado por lavar dinheiro do jogo do bicho através de uma empresa que vendia kits de churrasco. O bicheiro, considerado foragido da Justiça, foinesta quinta-feira (7). Segundo as investigações, a empresa faturava mais de R$ 1 milhão por mês.

De acordo com a Polícia Civil e o MPRJ, nos últimos cinco anos, foi movimentado mais de R$ 22 milhões com a venda de pão de alho, picanha, carvão e outros itens. As investigações apontam que os valores eram usados para justificar o lucro do grupo criminoso com o jogo do bicho.



Ainda segundo a denúncia, além da venda dos produtos de churrasco, a quadrilha chefiada pelo ex-presidente da Vila Isabel também utilizava um posto de gasolina em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para lavar o dinheiro da contravenção. De acordo com as investigações, o posto lucrou cerca de R$ 30 milhões em oito meses.

Segundo a polícia, além do posto de gasolina e das vendas dos kits de churrasco, o dinheiro da contravenção também era lavado através de uma loja de roupas em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. De acordo com as investigações, o estabelecimento movimentou R$ 70 milhões em sete meses, durante a pandemia de 2021. A denúncia aponta que o dono da empresa Rosabaya Comércio de Roupas e Acessórios é Allan Diego Magalhães de Aguiar, apontado como laranja de Bernardo Bello.

A mãe do contraventor, Sonia Maria Rossi, também é apontada como integrante do esquema ilícito. Ela teve as contas bloqueadas pela Justiça após a terceira fase da Operação "Ás de Ouros" deflagrada nesta quinta-feira (7). Os alvos dos mandados de prisão eram o ex-policial militar Marcelo Sarmento Mendes, conhecido como Repolhão, Diego Braz dos Santos, filho de Marcelo, e Bernardo Bello. Na ação, nove pessoas tiveram contas bloqueadas e outras 13 foram denunciadas. A Justiça determinou, ainda, a apreensão de veículos de luxo, lancha e o sequestro de terrenos e apartamentos.

Mansão alugada para jogador do Flamengo

nvestigadores descobriram que Bello alugou a casa para o volante chileno Erick Pulgar. O jogador do Flamengo não é investigado na ação.

A mansão do contraventor, conhecida como 'Casa de Vidro', localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, também foi alvo da terceira fase da Operação Ás de Ouros. Na residência de luxo do bicheiro foram cumpridos mandados de busca e apreensão. No entanto, ao chegar no local, os i. O jogador do Flamengo não é investigado na ação.

Conforme apurado pelo DIA, Pulgar teria alugado o imóvel através de uma corretora, sem saber que a residência pertencia ao bicheiro. Pulgar paga de aluguel, por mês, o valor de R$ 70 mil, previsto em contrato. Agora, a Polícia Civil e o MPRJ querem entender o motivo do pagamento ser feito somente em espécie e quem recebe o valor.

Quem é Bernardo Bello?

Investigações apontam que o contraventor se tornou um dos chefes do jogo do bicho no Rio após romper com a mulher e com toda a família dela, a família Garcia, em uma ascensão marcada a sangue, segundo as investigações.



Bello se casou com Tamara Garcia, filha do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho, assassinado em setembro de 2004. Com a morte do contraventor, os negócios da família Garcia seriam herdados pelo irmão dele, Alcebíades Paes Garcia, o Bid, que também foi executado em fevereiro de 2020, quando voltava do desfile de carnaval na Marquês de Sapucaí. Segundo investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a morte teria sido motivada por uma disputa com o bicheiro pelo controle dos pontos da contravenção na Zona Sul do Rio.



O bicheiro chegou a ser preso em janeiro de 2022, na Colômbia, mas foi solto após a Justiça acolher um habeas corpus e determinar a liberdade de Bello. A Polícia Civil do Rio e o MPRJ tentam prendê-lo desde novembro de 2022. De acordo com uma denúncia, oferecida pelo órgão em 10 de janeiro do ano passado, a organização criminosa chefiada pelo ex-presidente da Vila Isabel tem a finalidade de perpetrar o domínio da contravenção do jogo do bicho e a exploração de máquinas caça-níquel no estado do RJ.