Publicado 08/03/2024 07:06 | Atualizado 08/03/2024 07:22

Rio - Moradores dos bairros Jardim Paraíso e Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, registraram um intenso tiroteio na região na noite desta quinta-feira (7). Em imagens que circulam nas redes sociais, uma mulher mostra que encontrou uma projétil dentro de casa após ouvir um estouro.



"Olha o livramento que recebemos. Eu estava na sala agora, minha filha de 7 anos no quarto olhando no espelho no guarda-roupa e meu filho na varanda. Aí eu escutei um estouro, porque aqui a janela é de alumínio com vidro, achei que 'foi' os vizinhos que jogaram pedra e estorou o vidro, fiquei nervosa procurando e achei a bala", disse a moradora.



Veja o vídeo:

Relato de moradora do Jardim Paraíso em Nova Iguaçu RJ, após o tiroteio dessa noite. Acompanhem o que ela fala. pic.twitter.com/hXj4roMLKZ — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) March 8, 2024

Segundo relatos nas redes sociais, o confronto ocorreu entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos na localidade conhecida como Campão. Os tiros foram ouvidos também próximo a Estrada Rio São Paulo. Um veículo blindado da PM foi visto entrando na região.

GUERRA NO JARDIM PARAÍSO EM NOVA IGUAÇU, CV X MILICIA NA LOCALIDADE DO CAMPÃO, PRÓXIMO DA ESTRADA RIO SÃO PAULO. pic.twitter.com/sN1dnGNk3A — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) March 8, 2024

Procurada, a Polícia Militar disse que agentes 20° BPM (Mesquita) foram informados apenas sobre tiros entre criminosos no Jardim Guandu, que fica próximo ao Km 32.

Ainda de acordo com o comando da unidade, os agentes chegaram ao local e os suspeitos fugiram. Não houve confronto envolvendo policiais. O policiamento segue reforçado.