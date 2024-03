Idosa nasceu no dia 10 de março de 1905 - Reprodução / Redes Sociais

Idosa nasceu no dia 10 de março de 1905Reprodução / Redes Sociais

Rio - Deolira Glicéria Pedro da Silva, moradora de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, comemorou no último domingo (10), seu aniversário de 119 anos. A idosa quebrou a marca da espanhola María Branyas Morera, de 117 anos, considerada a pessoa mais velha do mundo, como consta no Guinness Book, o livro de recordes.



Segundo o geriatra Juair de Abreu Pereira, que acompanha a idosa há dois anos, as condições de saúde de Deolira são muito boas. Ela tem apenas dificuldade de locomoção após uma queda há cerca de dez anos, o que faz com que precise de cadeira de rodas. "Costumo falar que ela é incrível e para os patamares de idade, ela está muito bem. Ela tem também uma dificuldade em ouvir e às vezes precisa repetir, mas ela interage, é lúcida, responde perguntas e reconhece os familiares", disse o médico em entrevista ao DIA.

De acordo com ele, a parte cognitiva dela é ótima porque a qualidade do sono de Deorila é excelente. Juair disse, ainda, que ela não usa nenhum medicamento contínuo e não possui comorbidades. O médico informou que a família não sabia como registrar a quebra do recorde no site oficial do Guiness Book. No entanto, já estão enviando as provas da conquista.



Nascida em 10 de março de 1905, Deolira cresceu em Porciúncula, onde trabalhou na zona rural até os 80 anos. Atualmente, a idosa mora no bairro Frigorífico, em Itaperuna com as netas. De acordo com o geriatra, ela é ativa e costuma brincar com os bisnetos e tataranetos.

Leila Ferreira da Silva, de 63 anos, é uma das netas de Deorila e conta que um dos segredos da idosa é dormir cerca de 12 horas por noite. "Ela dorme até demais, acorda tarde, só lá para às 12h. Às vezes acorda de bom humor e tem dia que não quer conversa, como a gente né, mas ela interage, é comunicativa, gosta de cantar marchinha, rezar e sempre responde nossas perguntas. O que eu acho mais legal é que ela sempre lembra o nome do marido, mesmo depois de tanto tempo", contou ao DIA.

A idosa foi casada uma vez e ficou viúva há cerca de 20 anos. O casal teve sete filhos e três estão vivos, sendo dois homens e uma mulher. Deolira tem 17 netos, 40 bisnetos e 37 tataranetos.