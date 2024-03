Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou ao lado de um depósito da Prefeitura de Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/03/2024 11:31 | Atualizado 15/03/2024 12:39

Rio - Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira (14), um camelódromo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou ao lado de um depósito da prefeitura, depois que um transformador da Light sofreu um curto circuito. Ninguém ficou ferido.

Exatamente às 21h, o quartel de Nova Iguaçu foi acionado para combater as chamas na Avenida Nilo Peçanha, no Centro do município. Após quase três horas, às 23h40, o incêndio foi controlado.

Nas redes sociais, testemunhas publicaram vídeos que mostram o fogo se alastrando pelo local. "Pegando fogo aqui no camelódromo de Nova Iguaçu. Sinistro", disse um homem, assustado. Nas imagens, é possível ver as chamas e uma densa fumaça saindo entre os boxes do camelódromo.

De acordo com informações, ocorreu um curto circuito no transformador da Light. Em nota, a concessionária informou que o problema foi "provocado por ligações clandestinas". No entanto, uma equipe esteve no local e reparou a rede elétrica.



A reportagem também procurou a Prefeitura de Nova Iguaçu, que afirmou que o imóvel, localizado ao lado do camelódromo, é administrado pela sede do poder executivo do município. "O incêndio começou numa área do lado do prédio, mas acabou atingindo seu telhado", explicou a prefeitura.