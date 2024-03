Entregador arremessa televisão por cima de portão e danifica aparelho - Reprodução

Publicado 14/03/2024 15:44 | Atualizado 14/03/2024 15:59

Segundo Baez, até esta quinta-feira (13), a empresa responsável pela entrega ainda não entrou em contato com ele. No entanto, a loja onde comprou a televisão mandou um novo aparelho, de forma gratuita, para a família."Quem resolveu [o problema] foi a Vale Bônus. Chegou uma nova TV hoje pela manhã, enviada por outra empresa de logística. A logística da Loggi ninguém entrou em contato", disse.

Raphael havia comprado uma smart TV de 24 polegadas para seus filhos. O aparelho, que ficou danificado, custou R$ 699 e o frete foi R$ 31.Ao, Baez explicou a situação. "A gente não estava em casa. Quando o entregador ligou, minha esposa disse que o vizinho, que é nosso amigo, estava autorizado para receber. Mas aconteceu o absurdo de tacarem a televisão. À noite, quando ela chegou, tomou um susto", contou.Ainda segundo o homem, o produto foi danificado ao ser arremessado. "Aparentemente, não estava com nenhum dano, mas ela fica ligando e desligando. Entrei em contato e a Vale Bônus mandou uma outra televisão para mim", afirmou Raphael.Procurada, a empresa Loggi, responsável pela entrega, afirmou por meio de nota que está atuando para que casos semelhantes não ocorram novamente."Em relação ao caso divulgado, a empresa já está tomando as devidas providências para resolver a situação, bem como para prevenir que casos como este não voltem a acontecer. A Loggi preza pelas boas práticas e procedimentos de alta qualidade, possibilitando que eventuais ocorrências relacionadas às entregas sejam resolvidas prontamente pela própria plataforma, como por exemplo em casos de destinatário ausente."

A Vale Bônus, responsável pela venda da TV, informou que a entrega dos produtos chamados "ofertas extraordinárias" é realizada por uma empresa especializada em logística. "Tendo em vista incidente ocorrido, a CRMBonus está revisitando e reforçando os processos de entrega ao cliente junto ao fornecedor. A CRMBonus coloca a experiência do cliente sempre em primeiro lugar e lamenta o ocorrido. Além de um pedido de desculpas, a CRMBonus já enviou um novo aparelho de TV ao cliente e ressarciu o saldo de Vale Bônus usado na compra", comunicou.



Baez ainda destacou a diferença no tratamento entre a Loggi e a segunda empresa de logística escolhida para fazer a entrega da nova televisão da família.



"Olha a diferença, eu recebi uma mensagem de whatsapp, não um SMS que não pude fazer a reclamação", expôs.

Print mostra mensagem recebida por Raphael após receber a nova TV por uma outra transportadora Arquivo pessoal

A LG foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria.