Douglas Ribeiro Duarte: motoboy foi morto a tiros na porta de casaReprodução

Publicado 14/03/2024 13:21 | Atualizado 14/03/2024 14:34

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) investiga a morte do motoboy Douglas Ribeiro Duarte, de 20 anos, assassinado a tiros na porta de casa, nesta quarta-feira (13), na Rua Figueira do Itanhangá, na Muzema, Itanhangá, Zona Oeste do Rio. Os bombeiros foram acionados para a retirada do corpo às 17h10.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes fazem diligências para apurar a autoria e a motivação do crime. Uma das linhas de investigação é que o jovem teria sido executado por traficantes do Comando Vermelho devido a uma suposta amizade com o filho de um miliciano.

Na noite desta quarta, vizinhos de Douglas fizeram um protesto na Estrada do Itanhangá, na altura da Rua Estrela Dalva. Policiais do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para acompanhar o ato, que terminou sem incidentes.

Até o início da tarde desta quinta-feira (14), o corpo de Douglas seguia no Instituto Médico Legal do Centro. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do motoboy.