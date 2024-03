Motorista anda em alta velocidade em ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas - Reprodução

Publicado 14/03/2024 15:08 | Atualizado 14/03/2024 16:17

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista dirigindo em alta velocidade e realizando manobras perigosas na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. O homem, identificado apenas como Azevedo Jota, utiliza seus perfis para divulgar gravações com motos e carros pela cidade. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) já identificou que o motorista usa placas falsas nos veículos.

As imagens gravadas mostram o homem dirigindo um Chevrolet Tracker no entorno da Lagoa. Em determinado momento, ele entra com o veículo na ciclovia em alta velocidade passando por poças feitas pela chuva e faz zigue-zague entre a pista principal e a destinada para ciclistas.

Motorista dirige por ciclovia e faz manobras perigosas na Lagoa Rodrigo de Freitas.



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/MaiTWdtiGG — Jornal O Dia (@jornalodia) March 14, 2024

Outros vídeos divulgados no seu perfil também mostram o motorista fazendo um "cavalo de pau" com o mesmo modelo de carro, empinando motos - inclusive com garupa - e fazendo ultrapassagens perigosas. Em algumas dessas gravações, os veículos estão sem placa.

Azevedo Jota se intitula criador de conteúdo e disse, em seus stories, que todos os veículos usados são alugados e que não é "nenhum criminoso" e está "vivendo a vida".

"Todos os meus veículos são alugados. Tenho provas e diversos fatores que comprovam isto. Já disse isso diversas vezes aqui. Não sou nenhum marginal, muito menos um criminoso. Apenas vivo a minha vida do jeito que é para ser vivida", escreveu ele, que tem 50 mil seguidores.

Comissão pede punição

Pelas redes sociais, a Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio (CSC-RJ) pediu punição ao motorista. O órgão disse que a divulgação do caso serve para combater o mau comportamento no trânsito.

"Temos que combater esse tipo de comportamento nocivo no trânsito para que vidas sejam salvas. Infelizmente, nossas leis penais para crimes de trânsito são pífias e é exatamente por isso que barbaridades como essa são vistas diariamente no trânsito brasileiro. Na esperança que esse 'cidadão' seja punido e que sua conta nas redes sociais sejam derrubadas para que não sirvam de motivação para outros delinquentes replicarem essa atitude inadmissível e criminosa no trânsito", informou a comissão.

Segundo a Seop, um relatório de inteligência apontou a utilização de placas falsas nos veículos. O parecer final ainda será enviado à Polícia Civil. A secretaria destacou ainda que fiscalização de trânsito será reforçada nos locais onde o motorista faz as manobras irregulares.

O artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) aponta que, se o condutor for flagrado participando, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, ele poderá ficar preso de seis meses a três anos, além de ter que pagar multa e ser suspenso ou proibido de obter a permissão ou habilitação para dirigir.