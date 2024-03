O casal foi encaminhado para a DRE - Reprodução

O casal foi encaminhado para a DREReprodução

Publicado 14/03/2024 13:58 | Atualizado 14/03/2024 16:46

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (14), um casal de lideranças do Comando Vermelho (CV) no Pará. Mara Braga dos Santos, conhecida como 'Anabele', e Rian Mateus Melo, o 'Playboy' ou 'Rato Branco', atuavam no comércio de drogas do Morro do Adeus, em Ramos, na Zona Norte, e davam ordens para criminosos do estado de origem.



Durante a ação, Rian resistiu e tentou fugir. Com ele, foi apreendida uma mochila com duas pistolas Glock, dois carregadores, 23 munições calibre 9mm, 53 munições calibre .40, grande quantidade de drogas e documentos falsos. Ele responderá por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uso de documento falso e resistência.