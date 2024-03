Cachorros abandonados e resgatados na Zona Sul do Rio em 2023 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/03/2024 15:15 | Atualizado 14/03/2024 15:56

Rio – O estado do Rio registrou uma média de 8.317 maus-tratos a animais por ano entre 2018 e 2023. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14), Dia Nacional dos Animais, pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado aos crimes ambientais. O gráfico aponta uma tendência de crescimento no número desta ocorrência, subindo de 4.332 em 2018 para 11.968 em 2022, com leve queda no ano passado (11.593).

Segundo os relatos, cães, gatos e cavalos são os animais que mais sofrem maus-tratos. As denúncias mais constantes sobre cachorros são de falta de alimentação, abandono e espancamento. Em relação a gatos, as informações mais comuns são relacionadas à falta de higiene nas residências, má alimentação, uso de chumbinho para envenenamento e agressões. Os cavalos sofrem com carregamento de peso e exposição ao tempo.

De 2018 a março de 2024, a cidade do Rio é a que mais registra maus-tratos contra animais, com 28.149 casos. São Gonçalo (3.576), Nova Iguaçu (3.470), Duque de Caxias (2.734) e Niterói (2.507) fecham a lista. Na capital, os bairros de Campo Grande (2.291), Jacarepaguá (1.165), Realengo (1.010), Bangu (858) e Santa Cruz (857) têm os maiores índices.