Bruno Lima da Costa, de 34 anos, é estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e concursado da Petrobras - Reprodução

Publicado 13/03/2024 23:17 | Atualizado 13/03/2024 23:26

Segundo o INC, ele continua em estado crítico, mas se mantém estável com o suporte da terapia intensiva, agora, no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio. "A equipe médica do INC avaliou que ele não precisará de intervenção cardíaca. Desta forma, por orientação da nossa equipe e com autorização da família de Bruno, o paciente já foi transferido para um hospital geral, onde seu tratamento terá prosseguimento", afirma a nota.

O Hospital Samaritano já é o terceiro pelo qual Bruno passa. Antes, o petroleiro foi transferido para o INC ainda em estado grave, logo após passar por um primeiro procedimento delicado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para onde foi socorrido inicialmente.

Durante a primeira cirurgia, ele foi operado por três equipes médicas e precisou de pelo menos seis bolsas de sangue. A partir dessa informação, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro iniciou uma campanha de doação de sangue para o funcionário da Petrobras.

A ação foi realizada ao longo desta quarta-feira e de acordo com o Hemorio, por conta dela, a instituição arrecadou três vezes mais sangue do que no dia anterior, chegando a 303 bolsas. A quantidade é suficiente para salvar 1.200 pessoas.

Bruno foi aprovado em concurso da Petrobras em 2023 para o cargo de técnico de estabilidade em operação de lastro. Ele passava por um processo de treinamento e vivia entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde cursa Engenharia Elétrica, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O petroleiro, inclusive, estava em uma dessas voltas para a cidade mineira, nesta terça-feira (12), quando foi baleado durante o sequestro ao ônibus da Viação Sampaio por Paulo Sérgio de Lima, 29. Além dele, um outro homem foi baleado. Durante o sequestro, que começou às 15h e durou quase três horas, 16 pessoas foram mantidas reféns.