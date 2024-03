"Yanzinho" foi encontrado em um shopping na Estrada do Mendanha 555, em Campo Grande - Divulgação

Publicado 13/03/2024 20:10

Rio - Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência prenderam, na tarde desta quarta-feira (13), Yan Brendo de Carvalho Bonfim Santos, o Yanzinho, de 22 anos. O suspeito, envolvido com tráfico de drogas, foi encontrado em um shopping na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Contra Yan constava um mandado de prisão expedido pela 23ª Vara Criminal da Capital, por tráfico de drogas e organização criminosa.



O suspeito foi levado à 35ª DP (Campo Grande) e, posteriormente, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça.



A polícia pede a população que denuncie a localização de foragidos de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ