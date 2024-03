Prefeito de São Fidélis teve o mandato cassado nesta quarta - Leonardo Coutinho

Prefeito de São Fidélis teve o mandato cassado nesta quartaLeonardo Coutinho

Publicado 13/03/2024 16:48

O prefeito de São Fidélis, Amarildo Alcântara (SD), teve o mandato cassado nesta quarta-feira (13). Ele foi apontado como responsável por um rombo de R$1 milhão no Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. A sessão plenária da Câmara Municipal teve uninamidade, com nove votos a favor da cassação.

Outras pessoas da família de Amarildo ainda são investigadas na "CPI do Fundão". Foi considerado pelos vereadores que o ex-prefeito foi omisso "na prática de atos da competência do Executivo e negligência na defesa de rendas, bens, direitos e interesses do Município."

É a primeira vez que um prefeito do município perde o mandato. O vice, José William (PL), é quem assume. A sessão de posse foi realizada às 15h.

Procurada, a defesa de Amarildo Alcântara ainda não se posicionou.