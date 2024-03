Aulas presenciais na Escola Municipal Alagoas foram interrompidas após princípio de incêndio - Reprodução / Google

Aulas presenciais na Escola Municipal Alagoas foram interrompidas após princípio de incêndioReprodução / Google

Publicado 14/03/2024 08:34 | Atualizado 14/03/2024 08:53

Rio - As aulas presenciais na Escola Municipal Alagoas, em Pilares, na Zona Norte, estão suspensas há uma semana, em razão de um princípio de incêndio que aconteceu em uma das salas da unidade, na última quinta-feira (7). Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), a parte elétrica foi afetada e, desde então, está sendo recuperada.

Às 20h24 da última quinta-feira, o quartel do Méier, do Corpo de Bombeiros, foi acionado para atender a ocorrência no colégio. De acordo com a corporação, a situação foi controlada, mas duas mulheres tiveram que ser atendidas e foram liberadas no local.

Em nota, a SME informou que o princípio de incêndio aconteceu em uma sala utilizada pelos garis da escola. Ainda de acordo com a pasta, desde quinta, as aulas estão ocorrendo de forma remota e retornarão nesta segunda-feira (18), com o atendimento presencial.

Procurada, a Escola Municipal Alagoas ainda não se manifestou sobre o caso. Também não há informações sobre o que motivou o fogo.