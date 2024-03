Nuvens de fumaça se formaram em meio a barricadas em chamas na Cidade de Deus - Reprodução

Publicado 14/03/2024 07:59

Rio - A Polícia Militar realiza nesta quinta-feira (14) uma série de operações em comunidades do Rio. Na Cidade de Deus, Zona Oeste, barricadas em chamas com grandes nuvens de fumaça chamaram a atenção de moradores. Já no Morro do Juramento, Zona Norte, tiros foram registrados desde o fim da madrugada.



Segundo a corporação, policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá) atuam na Cidade de Deus. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver nuvens de fumaça na região. A comunidade tem sido alvo frequente de operações da PM.

Nesta quinta-feira (14/3), policiais do #18BPM fazem uma operação na Comunidade Cidade de Deus, localizada na Zona Oeste do Rio.

No Morro do Juramento atuam equipes do 41ºBPM (Irajá). Segundo a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), o tiroteio começou na região por volta das 5h30.

Outros alvos das operações, também na Zona Norte, são as comunidades Turano, Paula Ramos e Chacrinha, localizadas entre os bairros da Tijuca e do Rio Comprido.

Além disso, a PM também atua em comunidades do Complexo do São Carlos, localizado entre os bairros Estácio e Catumbi, Região Central da cidade, onde até o momento, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores de fuzil, 10 rádios de comunicação e drogas a serem contabilizadas.

As operações ainda estão em andamento.