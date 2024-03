Dirlene chegou a ser socorrida e encaminhada para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos - Reprodução / Redes Sociais

Dirlene chegou a ser socorrida e encaminhada para a UPA, mas não resistiu aos ferimentosReprodução / Redes Sociais

Rio - Uma mulher, de 61 anos, morreu ao ser baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos, nesta quarta-feira (13), no bairro Jardim Redentor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Dirlene Corrêa de Olivetti chegou a ser socorrida por vizinhos e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Pastor, na mesma região. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) realizavam patrulhamento na Estrada das Pedrinhas quando criminosos atiraram contra a equipe. Segundo a PM, houve confronto e após cessarem os disparos, a comerciante foi encontrada ferida. No entanto, familiares e amigos afirmam que os tiros foram disparados apenas pelos policiais. Ela foi atingida na cabeça, na barriga e em uma das pernas.

Através das redes sociais, uma amiga de Dirlene lamentou a morte e pediu Justiça. "Nossa amiga se foi covardemente por quem deveria proteger (policiais). Isso não pode ficar assim, não cairá no esquecimento. Queremos Justiça! Me recuso a acreditar que vai ser mais uma taxada como bala perdida, mas sabemos que não foi. Entraram para matar e mataram uma pessoa do bem", escreveu Elainne Pereira.

A PM informou que instaurou um procedimento interno para apurar os fatos. Disse, ainda, que está contribuindo com as investigações da Polícia Civil. O patrulhamento foi reforçado na região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A corporação informou que diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer o fato.

O corpo de Dirlene foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o local do velório e enterro.





