A Polícia Militar encontrou dois carros com marcas de tiro no local da ocorrência - Reprodução

A Polícia Militar encontrou dois carros com marcas de tiro no local da ocorrênciaReprodução

Publicado 13/03/2024 15:47 | Atualizado 13/03/2024 17:04

Rio – Uma adolescente e uma criança foram baleadas em um confronto entre traficantes e milicianos na Avenida Euclides da Cunha, tarde desta quarta-feira (13), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A jovem de 14 anos chamada Evelyn foi atingida na cabeça, braço e perna e está internada em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Um menino de 5 anos chamado Deivid foi atingido de raspão no nariz e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sumaré. O estado de saúde é estável e a vítima não corre risco de morrer. Segundo policiais do 21º BPM (São João de Meriti), milicianos da região cobravam comerciantes quando foram abordados por criminosos da comunidade do Dique e da Faisão, e houve confronto.

Após o tiroteio, os bandidos fugiram. Os militares foram acionados e encontraram dois carros abandonados com marcas de tiro e uma moto roubada. Nos veículos, foram encontrados uma pistola, carregadores, quatro celulares e duas granadas.

*Em atualização