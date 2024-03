Quantidade arrecadada é suficiente para salvar 1.200 vidas - Divulgação/Secretaria de Saúde

Quantidade arrecadada é suficiente para salvar 1.200 vidasDivulgação/Secretaria de Saúde

Publicado 13/03/2024 22:41 | Atualizado 13/03/2024 23:18

Rio- O Hemorio registrou um aumento de 189% nas doações de sangue, nesta quarta-feira (13), na comparação com o dia anterior. O hemocentro da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) realizou 303 coletas, quase três vezes mais do que as 105 bolsas de terça-feira (12). A quantidade é suficiente para salvar 1.200 vidas.

A onda de solidariedade partiu de diversas categorias de trabalhadores dos setores de mobilidade e petroleiro, que compareceram à sede do instituto, no Centro do Rio, ajudando a aumentar os estoques. A ação aconteceu após o petroleiro Bruno Lima da Costa, de 34 anos, ser baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio . Ele tem estado de saúde grave.

"É importante ressaltar que as doações de sangue são imprescindíveis para o reforço dos nossos estoques. Todos os pacientes graves internados em hospitais públicos e privados do estado do Rio de Janeiro serão beneficiados. Por isso, apelamos para que os doadores compareçam à sede do Hemorio com regularidade", afirmou o diretor do Hemorio, Luiz Amorim.



O HemoRio abastece 180 hospitais públicos, com uma média de 6.500 coletas de sangue por doadores por mês. A doação é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde. A instituição reforça que cada bolsa de sangue coletada pode salvar até quatro vidas.



Funcionários da concessionária MetrôRio, o agente de segurança Draicon Daniel e a operadora de estação Adriana Crispiniano realizaram a doação. "Nossa motivação é ajudar quem está precisando de sangue neste momento. Pedimos que todos venham doar sangue, salva muitas vidas", disse Adriana.



Moradora de São João de Meriti, a vendedora Maria Aparecida de Oliveira da Silva, de 37 anos, é doadora regular. "Já fiz uma cirurgia no útero e precisei de sangue. Sigo o exemplo do meu pai, que era doador. Minha filha mais velha também fez a sua primeira doação com 16 anos", ressaltou.



Em parceria com o Clube de Regatas do Flamengo, o Hemorio realizou ainda coleta externa na sede do clube, na Gávea, zona sul do Rio. A campanha "Seu Sangue Rubro-Negro salva Vidas. Doe!”"arrecadou 68 bolsas, reforçando os estoques da instituição.



Quem pode doar



Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses.