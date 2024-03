Miliciano Ricardo Coelho da Silva. de 38 anos, foi morto em uma festa no Tanque, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Miliciano Ricardo Coelho da Silva. de 38 anos, foi morto em uma festa no Tanque, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 13/03/2024 18:21

Ricardo Coelho da Silva, de 38 anos, conhecido como Cientista. Ele assumiu a liderança da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, após a Rio - A Polícia Civil identificou o homem executado a tiros dentro de uma casa de festas no Tanque, na Zona Oeste do Rio. Trata-se do miliciano, de 38 anos, conhecido como Cientista. Ele assumiu a liderança da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, após a morte de Tauã Oliveira , o Tubarão. O miliciano foi morto durante uma operação policial no início de fevereiro deste ano.

Já Ricardo foi morto pouco mais de um mês depois de Tubarão, dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (13). Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações, informou que agentes estão coletando informações e ouvindo testemunhas para apurar a autoria e a motivação do crime.

O principal grupo rival da milícia, então liderada por Ricardo, é a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso desde o dia 24 de dezembro do ano passado. Antes de virarem rivais, Cientista integrou o 'bonde do Zinho', na época em que a quadrilha substituiu a Liga da Justiça.

Mudança nas milícias

Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, liderava a antiga Liga da Justiça. Wellington da Silva Braga, o Ecko, seu irmão, foi um dos responsáveis por expandir os domínios da organização fundada por Carlinhos, que morreu em 2017. Quatro anos depois, Ecko foi morto em uma operação policial e Zinho assumiu o posto de líder.



Ao assumir a liderança do grupo, o criminoso acabou rompendo com algumas alianças antigas. Uma delas era a aliança com Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios,