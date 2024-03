A PM foi acionada e encontrou o homem já morto - Reprodução

A PM foi acionada e encontrou o homem já mortoReprodução

Publicado 13/03/2024 07:06 | Atualizado 13/03/2024 17:10

Rio - Um homem foi morto a tiros dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (13). Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima. A vítima foi identificada como Ricardo Coelho da Silva.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram o homem morto no local. Imagens mostram que ele estava caído na escada ensaguentado e o espaço vazio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remoção do corpo. Em seguida, a área foi isolada para perícia.

Nas redes sociais, relatos já apontavam que o morto seria o miliciano Ricardo Coelho, conhecido como Cientista, que assumiu o comando da milícia em Seropédica após a morte de Tauã Oliveira, o Tubarão. Ele seria o aniversariante do evento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

Segundo a Polícia Civil, os agentes estão coletando informações, vão ouvir testemunhas e realizarão demais investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.