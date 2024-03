Com o miliciano, foram apreendidos pistola, munições, carregadores, espadas, colete à prova de balas e fardas da polícia - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/03/2024 15:30

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (13), o miliciano Isaque Moura da Penha, conhecido como Magrinho, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Isaque vinha sendo monitorado há semanas e, de acordo com as investigações, é um dos homens de confiança de Gilson Ingrácio Júnior, o Juninho Varão, que atua naquela cidade e em outros municípios da Baixada.

Segundos os agentes, fotos apreendidas na ação comprovam a ligação de Magrinho com Alan Ribeiro Soares, o Nanan, morto em novembro do ano passado, que liderava uma milícia atuante na Zona Oeste. Eles eram apontados como rivais do grupo comandado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ainda segundo as investigações, após a morte de Nanan, Magrinho passou a integrar o bando de Juninho Varão.

Foram apreendidas uma pistola 9mm, 53 munições e cinco carregadores; quatro carregadores e 106 munições de fuzil; um radiotransmissor; três espadas; dois coletes à prova de balas e fardas da polícia.

A ação desta quarta-feira foi realizada por com agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e da 22ª DP (Penha), além da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco). A operação também contou com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), do Departamento Geral de Polícia da Capital (0GPC), da 1º Departamento de Polícia de Área da Capital (DPA) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).

A Polícia Civil afirmou que continuará com as investigações, buscando capturar todos os envolvidos do grupo.