Auditores-fiscais do Trabalho realizam a Operação Porto Seguro nesta quarta-feira (13)Divulgação

Publicado 13/03/2024 15:13 | Atualizado 13/03/2024 15:31

Rio - Auditores-fiscais do Trabalho iniciaram, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Porto Seguro nas instalações portuárias do Rio. As equipes, que contam com cerca de 50 auditores-fiscais, verificam as condições de trabalho nesses locais. Além de itens de saúde e segurança no trabalho, as equipes também fiscalizam as formas de contratação dos trabalhadores, com o objetivo de combater a informalidade e possíveis fraudes, bem como as jornadas dos empregados.



Agentes também atuam nas entradas do Porto do Rio, inspecionando as condições de trabalho dos motoristas e a conformidade dos caminhões com o que determina a legislação. Até o momento, cerca de 20 caminhões foram abordados sem itens básicos de segurança, sendo impedidos de entrar nas dependências do Porto.



As jornadas dos trabalhadores serão analisadas a partir dos arquivos eletrônicos que serão enviados.

Os auditores do Trabalho paralisaram duas operações portuárias na manhã desta quarta-feira (13): uma de tubo e outra de trigo. A de tubo foi regularizada e os itens já foram retomados. A de trigo ainda está paralisada até apresentação da regularização.



Foram identificados problemas nas instalações elétricas do Porto do Rio e um grande foco de mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A operação Porto Seguro está em andamento.