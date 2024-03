Gabriel Leite Fernandes, 33, foi baleado durante ação da PM em Itaguaí - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 13/03/2024 13:47

Rio - Um homem foi preso em flagrante durante ação da Polícia Militar (PM) em Tanguá, Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, ele é um dos suspeitos de matar o sargento Gabriel Leite Fernandes, de 33 anos, nesta terça-feira (12).

De acordo com a PM, o homem usava tornozeleira eletrônica e foi detido dentro de uma residência portando uma pistola, munições e drogas a serem contabilizadas. O suspeito vai responder por homicídio qualificado, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e que diligências estão em andamento para identificar e prender outros envolvidos e esclarecer todos os fatos.

Gabriel foi morto com um tiro na cabeça após confronto com criminosos durante uma operação da PM na comunidade Penedo, em Itaboraí, na Região Metropolitana. Ele era lotado no 35º BPM (Itaboraí) e chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, mas não resistiu.



Após passar por perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, o enterro do policial militar vai acontecer nesta quarta-feira (13), às 17h, na capela C do Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo.