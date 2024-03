Óbitos de dengue seguem em alta no estado do Rio de Janeiro - Divulgação / SES

Publicado 13/03/2024 13:30 | Atualizado 13/03/2024 13:33

Rio – O número de mortes por dengue no estado do Rio de Janeiro subiu para 38 nesta quarta-feira (13). A informação foi divulgada no painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Os casos prováveis subiram para 126.511 e a taxa de letalidade se manteve em 0,03%. As internações aumentaram para 3.526.

O estado do Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue em 21 de fevereiro e a tendência ainda é de alta. No último sábado (9), a capital registrou quase 2 mil casos de dengue em 24 horas

Os sintomas da doença são febre alta, exaustão, manchas vermelhas, dor no corpo, nas articulações e atrás dos olhos. Ao sentir algum destes sinais, as pessoas devem procurar o serviço médico imediatamente.

Para prevenir o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, é recomendado evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, garrafas, recipientes, piscinas, pneus velhos, entre outros, além de limpar frequentemente objetos que possam acumular água.