Criminoso portava pistola 9mm, rádio transmissor e um carro roubado - Divulgação / PMERJ

Publicado 13/03/2024 12:52 | Atualizado 13/03/2024 15:15

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), em ação integrada com o 27º BPM (Santa Cruz), prenderam em flagrante, na manhã esta quarta-feira (13), Matheus Farias e Silva de Paula, de 25 anos, integrante da milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

O miliciano foi detido no Beco Dois Irmãos, comunidade do Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Matheus estava com uma pistola calibre 9mm, rádio transmissor e um veículo VW Virtus roubado e adulterado. O criminoso vai responder na Justiça por formação de milícia privada, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo automotor e receptação.

Essa foi mais uma operação para desarticular o 'bonde da milícia', chefiado por Zinho, que está preso em cárcere privado desde 24 de dezembro de 2023. Em 7 de março, 15 criminosos foram presos após confronto com policiais rodoviários federais (PRF) na Avenida Brasil , altura do Viaduto Oscar Brito, em Campo Grande - dois que foram baleados ainda seguem internados no Hospital Municipal Pedro II, mas sem gravidade.

Na ação da semana passada, foram apreendidos 12 fuzis, sete pistolas, incluindo uma Glock G22 com o brasão da polícia de Miami, 1.593 munições, 58 carregadores de fuzil, 18 carregadores de pistola, duas granadas, 18 coletes balísticos, alguns com placas balística, e com identificações da PM e da Core, 20 celulares, e cinco veículos roubados e clonados.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem visando identificar e capturar mais membros da milícia do Zinho. Atualmente, investigações apontam que o sucessor é Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, que já foi preso pela Draco, solto na época da pandemia, mas que não retornou, se tornando foragido.