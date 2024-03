Milicianos do bonde de Zinho foram encaminhados à Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Milicianos do bonde de Zinho foram encaminhados à Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 07/03/2024 07:19 | Atualizado 07/03/2024 12:14

Rio - Nove milicianos foram presos e seis ficaram feridos após um confronto com policiais rodoviários federais (PRF) na madrugada desta quinta-feira (7) na Avenida Brasil, altura do Viaduto Oscar Brito, em Campo Grande, Zona Oeste. O grupo integra o bonde Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e estava sendo monitorado há dois meses pela Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e pelo 27ºBPM (Santa Cruz). Na ação, 12 fuzis, uma pistola com o brasão da polícia de Miami e mais de 1.000 munições foram apreendidas.

Dentre os presos, alguns estavam vestidos como policiais, incluindo fardas semelhantes ao do Bope. Além das armas, coletes balísticos da PM e da Core também foram apreendidos. Nenhum policial ficou ferido na ação.

A ocorrência ocorreu às 4h20, quando os homens foram interceptados em quatro veículos e reagiram, provocando uma intensa troca de tiros no local. A via, no sentido Santa Cruz, chegou a ficar interditada, sendo liberada por volta das 6h30. A abordagem foi planejada após a PRF ser avisada através da especializada e da PM sobre o deslocamento do grupo.

Os nove milicianos foram encaminhados direto para a Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte, no início da manhã. Enquanto os seis baleados foram levados ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Ao longo dia, três dos feridos receberam alta e se juntaram aos presos. Os outros três seguem internados com quadro de saúde estável.



Em coletiva de imprensa, o secretário da Polícia Civil Marcus Amim informou que todos os milicianos são de Santa Cruz e que foram abordados no momento em que voltavam de uma região de conflito, onde teriam dado apoio a outro grupo de paramilitares para evitar que o local fosse tomado por narcotraficantes.



O local de onde os milicianos voltavam não foi divulgado. No entanto, relatos afirmam que o grupo estava voltando da região de Carobinha, em Campo Grande, onde há uma intensa guerra por disputa de território.

A liderança do grupo, o Zinho, está preso desde dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federal na véspera do Natal.