Policiais encontraram uma central clandestina, onde os criminosos realizavam o 'golpe do consignado' Divulgação / PCERJ

Publicado 13/03/2024 13:31 | Atualizado 13/03/2024 13:33

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (13), quatro integrantes de uma quadrilha especializada no golpe do empréstimo consignado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, os policiais cumpriram mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra os criminosos, que também são responsáveis por um latrocínio.

Na ação, os agentes foram aos endereços da organização, na comunidade Parque Uruguaiana. No local, de acordo com a polícia, as equipes fizeram um cerco e encontraram uma central clandestina do 'golpe do consignado'. Identificados como Karolaine dos Reis Rodrigues, Ortencia Simões, Caique Teixeira e Renata da Silva Braz, os presos foram flagrados com diversos equipamentos, que foram apreendidos.



Segundo as investigações, o golpe era aplicado em vítimas de outros estados. Assim, munidos de informações financeiras, os criminosos entravam em contato e ofereciam um retorno de cobrança indevida em cartões e empréstimos. Então, eles conseguiam fazer com que as vítimas antecipasse uma 'taxa' para ser liquidada a falsa cobrança.

Em nota, a Polícia Civil informou que Ortencia e Renata exerciam a atividade de captação das vítimas; Caique era o responsável pela central e Karolaine atuava como gerente. Nos computadores, os policiais ainda identificaram uma movimentação financeira de mais de R$ 130 mil por mês.



Além de comandar a central clandestina, a quadrilha também é acusada de participar de um roubo seguido de morte contra um motorista de aplicativo. Por isso, a DHC foi a responsável pelo caso.



Karolaine, Caique, Ortencia e Renata foram levados para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde ficarão à disposição da Justiça.