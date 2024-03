Incêndio aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Centro - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 13/03/2024 12:49 | Atualizado 13/03/2024 12:54

Rio - Um incêndio atingiu uma igreja tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), nesta quarta-feira (13), na Rua Uruguaiana, no Centro. Durante a manhã, agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal faziam um patrulhamento na região, quando foram acionados por populares para combater as chamas na Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos.



De acordo com a pasta, ao chegarem ao local, os agentes se deparam com chamas intensas, mas conseguiram controlar o fogo com o auxílio de extintores e de areia. Ainda segundo a GM-Rio, o fogo ocorreu na área das velas, dentro da paróquia.