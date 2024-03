Dois fuzis foram apreendidos na ação - Divulgação

Dois fuzis foram apreendidos na açãoDivulgação

Publicado 14/03/2024 06:49 | Atualizado 14/03/2024 10:04

Rio - Dois criminosos foram baleados durante um confronto com policiais militares no Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, na madrugada desta quinta-feira (14). Com eles, foram apreendidos, dois fuzis, duas granadas, e artigos militares.





Ainda na arma, está um adesivo de urso, em alusão a Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, apontado pela polícia como chefe do tráfico no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, que também é considerado foragido. Após as apreensões, em um dos fuzis foi encontrado uma identificação do criminoso Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW. Considerado foragido da Justiça, ele é suspeito de envolvimento no ataque a tiros à quatro médicos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em outubro do ano passado. Apesar disso, ele não está entre os feridos.Ainda na arma, está um adesivo de urso, em alusão a Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, apontado pela polícia como chefe do tráfico no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, que também é considerado foragido.

Um dos fuzis foi encontrado com a identificação do criminoso BMW Divulgação

Segundo a corporação, policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá), durante patrulhamento, foram informados do deslocamento de um carro suspeito na Rua Cândido Benício com a Avenida Geremário Dantas, no Tanque.



No local, realizaram um cerco com a abordagem ao veículo, mas houve confronto, momento em que dois homens ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para a UPA da Taquara e após primeiros socorros foram transferidos para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Os dois ainda não foram identificados.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca), onde será investigado.



A região do Tanque tem sofrido com onda de violência devido a uma disputa de território. Na quarta-feira (13), um homem foi executado a tiros dentro de uma casa de festas. Ele foi identificado como o miliciano Ricardo Coelho da Silva, de 38 anos, conhecido como Cientista , que assumiu a liderança da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, após a morte de Tauã Oliveira, o Tubarão. Na ação, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção do miliciano.