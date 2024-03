Cadela Akira posa com a equipe de condutores - @corpodebombeiros_rj

Publicado 13/03/2024 14:58 | Atualizado 13/03/2024 15:04

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio enviou uma cadela para auxiliar equipes de segurança nas buscas pelos dois criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte.De acordo com a corporação, a farejadora Akira, da raça Bloodhound, vai passar 12 dias na região. Ela é especializada em identificar odores específicos, sendo capaz de refazer o trajeto do procurado a partir de um item pessoal. Três integrantes do canil dos Bombeiros estão responsáveis pelo animal, que viajou na última segunda-feira (11).