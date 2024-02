Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte - Divulgação

Publicado 16/02/2024 09:02 | Atualizado 16/02/2024 11:16

Dois homens escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte , na manhã da última quarta-feira (14), protagonizando o primeiro caso de fuga em presídios federais. Uma das razões que possibilitou o escape é o fato de não haver uma muralha ao redor do presídio. Confira o que aponta a investigação.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento escaparam da penitenciária escalando a luminária de suas celas e acessando o teto da cadeia. Depois, chegaram ao pátio, onde ocorre uma obra e pegaram um alicate com o qual cortaram o alambrado da penitenciária e fugiram.

"Desde as primeiras horas do acontecimento estamos ativos, atuando e empregando todos nossos recursos para recapturar os fugitivos, apurar as responsabilidades do ocorrido e prevenir a repetição de um episódio como esse, que foi resultado de uma série de eventos fortuitos", disse o ministro.

Centenas de policiais nas buscas

De acordo com Lewandowski, há 300 agentes atuando na busca pelos detentos. Os policiais trabalham com a hipótese de que os foragidos estejam num perímetro de 15 quilômetros ao redor da penitenciária.

Câmeras externas não registraram a chegada de veículos para resgatar os prisioneiros e também não foram identificados furtos ou roubos de veículos na região, o que reforça a hipótese de que Mendonça e Nascimento fugiram a pé.



Segundo apuração preliminar, os foragidos seriam ligados ao Comando Vermelho. No mesmo presídio em Mossoró está preso o líder da facção criminosa, Fernandinho Beira-mar.

Mudanças na segurança dos presídios federais

Após a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) na madrugada desta quarta-feira (14), o Ministério da Justiça e Segurança Pública irá modernizar o sistema de videomonitoramento dos cinco presídios federais e aperfeiçoar o sistema de controle de acesso, inclusive com reconhecimento facial de todos que ingressam nas unidades prisionais.



Também serão ampliados os sistemas de alarmes e sensores de presença nas unidades prisionais federais. O governo pretende ainda viabilizar, por meio do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), a construção de muralhas em todos os presídios federais, a exemplo do que foi feito no presídio do Distrito Federal. As medidas foram anunciadas por Ricardo Lewandowski nesta quarta-feira (15).

Com informações do Estadão Conteúdo.