Presos fugiram do presídio federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro e ainda não foram recapturadosSNPP/Divulgação

Publicado 08/03/2024 18:31

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira, 8, em Fortaleza, um homem suspeito de prestar apoio aos dois detentos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN). A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara Federal de Mossoró.

Esta é a sexta pessoa presa desde o início das buscas dos prisioneiros Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, os primeiros detentos a escapar de um presídio federal de segurança máxima. Eles fugiram em 14 de fevereiro.

A operação de recaptura é integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, e as polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás.

No último domingo, 3, os fugitivos invadiram uma propriedade na zona rural de Baraúna (RN) e agrediram um agricultor que estava sozinho no local. Em depoimento, o homem, cujo nome não foi divulgado por razões de segurança, contou aos investigadores que Nascimento e Mendonça queriam saber se ele tinha comida, telefone celular e armas. Eles deixaram o galpão levando alguns mantimentos.