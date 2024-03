Vítimas mais recentes da violência, adolescente, de 13, e menino, de 5, foram socorridos para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Divulgação

Rio - Um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado indica que a violência que atinge o Rio já deixou 12 crianças e adolescentes baleadas, no acumulado de janeiro a março deste ano. Segundo o balanço, o número indica que foram cinco crianças, com idade até 12 anos, e sete adolescentes, entre 12 e 17 anos, sendo que desses cinco morreram.

As duas vítimas mais recentes são uma adolescente, de 13, atingida na cabeça e um menino, de 5 , ferido de raspão durante um tiroteio entre traficantes e milicianos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (13). A adolescente voltava da escola, por volta das 12h20, quando foi baleada.

Ela foi socorrida inicialmente para a UPA Jardim Íris, em São João, mas transferida para o Hospital Municipalizado Ronaldo Gazola, em Duque de Caxias, onde está internada em estado grave. O menino também foi levado para a unidade de saúde.

Antes desse caso, há exatos 30 dias, no dia 13 de fevereiro, uma menina, de 9 anos, foi baleada durante um ataque a tiros em comunidade de Guaratiba , Zona Oeste do Rio. Além da criança, outras três pessoas foram atingidas no mesmo local.

Comparativo

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, os números de 2024 são menores que os registrados no mesmo período do ano passado. De janeiro ao dia 13 de março de 2023, o Rio já tinha 21 crianças e adolescentes baleados, com seis mortes.