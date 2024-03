Carlos Henrique Fernandes, pai do sargento da PM Gabriel Fernandes, é consolado pelo filho caçula - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/03/2024 17:52





Entre familiares, amigos, colegas de corporação e até seu cão da raça American Bully, centenas de pessoas se despediram do sargento pela última vez. Ao DIA, o ex-PM Fabiano da Silva Fernandes, irmão mais velho da vítima, exaltou a relação entre o policial e a filha Isadora, que optou por morar com o pai após ele se divorciar de sua mãe. Rio - O policial militar Gabriel Leite Fernandes, que morreu após ser baleado na cabeça nesta terça-feira (12) durante uma ação na comunidade de Penedo, em Itaboraí, foi enterrado, nesta quarta-feira (13), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo, cidade onde morava com a noiva Juliane Cabral, a filha Isadora, de 12 anos, e o cachorro de estimação Luke, na Região Metropolitana do Rio.Entre familiares, amigos, colegas de corporação e até seu cão da raça American Bully, centenas de pessoas se despediram do sargento pela última vez. Ao, o ex-PM Fabiano da Silva Fernandes, irmão mais velho da vítima, exaltou a relação entre o policial e a filha Isadora, que optou por morar com o pai após ele se divorciar de sua mãe.

"Ele tinha um coração enorme, amava o esporte e a profissão dele. Deixou uma filha de 12 anos que era tudo na vida dele e que era de sua total responsabilidade. Ela era tão apegado ao meu irmão que optou em morar com ele. Agora, está devastada", desabafou.

Segundo Fabiano, o irmão mais novo estava noivo, com casamento marcado para 2025. A noiva, Juliane, faz aniversário nesta quarta-feira, assim como sua irmã mais velha, Suelyn. O dia que costumava ser de festa deu lugar a tristeza e desolação.



"Essa é a vida do policial militar no Rio de Janeiro. O que tenho para falar do meu irmão é que ele era uma pessoa carismática e amada por muitos, como podemos ver pela quantidade de pessoas que está aqui hoje. Ele vivia numa união estável com a atual noiva dele, que ele estava se preparando para casar no ano que vem. Participávamos diretamente disso", disse Fabiano, que está na reforma da Polícia Militar desde que levou um tiro em serviço, em 2018.



Fabiano, Sulelyn e Gabriel, nessa ordem, são filhos de Maria Augusta Leite Fernandes e Carlos Henrique Fernandes. O pai era um dos mais emocionados no velório: "Meu filhinho, meu Deus. Que dor", lamentou, sob lágrimas.



Além de sargento da polícia militar, Gabriel dedicou os últimos seis meses de sua vida ao fisiculturismo. No sábado (9), ele participou de sua primeira prova e garantiu uma medalha de prata e outra de bronze no Campeonato Estadual de Estreante, realizada no Tijuca Tênis Clube. Wendel Botelho, seu personal trainer, comentou sobre a preparação focada do pupilo.



"Ele estava muito feliz, estava bem. Nunca foi a vibe dele fazer fisiculturismo, eu coloquei pilha. E ele se dedicou demais, da dieta aos treinos. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, e estamos todos muito tristes. A sensação é como se o chão abrisse e o mundo desabasse na minha cabeça. Ele era um parceiro de vida, coração gigante. Só tinha tamanho, mas era uma criança grande. Você podia contar com ele para tudo. Era um irmão que vai fazer muita falta."



O suspeito do crime foi preso, nesta quarta-feira (13), em ação da PM em Tanguá.



O caso



Segundo a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) entraram na favela Penedo, no bairro Caluge, com o objetivo de prender criminosos. Gabriel foi atingido com um tiro na cabeça, mas a corporação não informou se houve confronto. Ele era era lotado no 35° BPM desde fevereiro de 2022 e trabalhava para a corporação desde setembro de 2011.



O sargento chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, mas morreu logo quando deu entrada na unidade.



Nesta quarta-feira, a Polícia Civil informou que o suspeito de matar o sargento foi preso em uma casa durante ação da PM no município de Tanguá. Ele estava com uma pistola, carregadores, munições e drogas, além de usar uma tornozeleira eletrônica. O homem foi autuado por homicídio qualificado, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação ao tráfico.



Ainda segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e que diligências estão em andamento para identificar e prender outros envolvidos e esclarecer todos os fatos.