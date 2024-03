Bruno Lima da Costa, de 34 anos, é estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e concursado da Petrobras - Reprodução

Bruno foi transferido para a unidade ainda em estado grave, logo após passar por um primeiro procedimento delicado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para onde foi socorrido inicialmente. Rio - O petroleiro Bruno Lima da Costa, de 34 anos, baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Ri o, poderá passar por uma nova cirurgia, nesta quarta-feira (13), no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), em Laranjeiras, Zona Sul. No momento, Bruno tem estado de saúde considerado crítico, mas estável. Ele está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade de saúde.Bruno foi transferido para a unidade ainda em estado grave, logo após passar por um primeiro procedimento delicado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para onde foi socorrido inicialmente.

Segundo a direção da unidade, o petroleiro nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi atingido por três tiros que perfuraram seu coração, pulmão e também o baço. Por conta da gravidade, a equipe médica da unidade avalia a necessidade de uma nova cirurgia para a remoção dos projéteis que seguem alojados no corpo da vítima.



"O Bruno está em um quadro crítico, em um ambiente de terapia intensiva, no CTI, mas felizmente num quadro estável no momento. Diante dessa situação, está sendo avaliada uma melhor estratégia de abordagem para ele neste momento. (...) Ele teve projétil instalado no tórax, próximo ao coração e por isso avaliamos a necessidade de que ele passe por uma nova cirurgia", comentou a diretora do INC, a médica Aurora Issa.



Durante o primeiro procedimento, feito no Hospital Souza Aguiar, Bruno foi operado por três equipes médicas e precisou de pelo menos seis bolsas de sangue. A partir dessa informação, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro iniciou uma campanha de doação de sangue para o funcionário da Petrobras.



Bruno foi aprovado em concurso da Petrobras no ano passado para o cargo de técnico de estabilidade em operação de lastro. Atualmente, ele passava por um processo de treinamento e vivia entre o Rio de Janeiro e a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde cursa Engenharia Elétrica, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



O petroleiro, inclusive, estava numa dessas voltas para a cidade mineira, nesta terça-feira (12), quando foi baleado durante o sequestro ao ônibus da Viação Sampaio pelo criminoso Paulo Sérgio de Lima, de 29. Além dele, um outro homem foi baleado. Durante o sequestro, que começou às 15h e durou quase três horas, 16 pessoas foram mantidas reféns.

As vítimas foram libertadas por volta das 18h, após negociadores do Batalhão de Operações Especiais conseguirem a rendição do criminoso.

No fim da noite desta terça-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, publicou uma mensagem lamentando o que aconteceu com Bruno e informando que a estatal presta suporte no atendimento médico.

"Uma equipe multidisciplinar da Petrobras (Médicos, Assistente Social e Gerente da Universidade Petrobras) vem prestando todo o suporte ao empregado e familiares. A Petrobrás proverá atualizações sobre o caso sempre que possível. Pedimos a energia positiva e as orações de todos e todas para que nosso recém concursado Bruno Lima da Costa Soares, Técnico de Estabilidade - Operação de Lastro, que entrou no nosso time em novembro do ano passado, se recupere plenamente e possa logo voltar a envergar o crachá Petrobras", disse o presidente da Petrobras.