Segundo o Centro de Operações Rio, apesar das temperaturas elevadas, há previsão de chuva até a próxima sexta-feira (22)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/03/2024 08:28 | Atualizado 18/03/2024 08:31

Rio - Após um final de semana com recordes de calor , o Rio de Janeiro tem previsão de chuva para os próximos dias. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), apesar da instabilidade, as temperaturas devem continuar elevadas e os termômetros podem chegar aos 38°C nesta segunda-feira (18). Já na sexta-feira (22), o volume das precipitações poderá passar de 25mm/h em pelo menos um ponto da cidade.

Nesta segunda-feira, o tempo será influenciado por áreas de instabilidade, potencializadas pelo calor e a alta umidade. Por isso, a nebulosidade irá aumentar ao longo do dia e há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a partir da tarde. As temperaturas, no entanto, continuarão elevadas, com mínima de 23°C e máxima de 38°C.

Entre terça (19) e quarta-feira (20), há previsão de chuva moderada nos períodos da tarde e noite. O volume das precipitações, inclusive, poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. De acordo com os meteorologistas, o dia mais quente da semana será na quarta-feira, quando os termômetros devem bater os 40°C.

Já na quinta-feira (21), a passagem de uma frente fria pelo oceano, no final do dia, ocasionará instabilidades na cidade. Assim, há previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar até 75,9 km/h.

Para fechar a semana, na sexta-feira (22), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável no Rio. Portanto, há previsão de pancadas moderadas, ocasionalmente fortes, a qualquer momento. A chuva poderá passar de 25 mm/h e 100mm/24h. As temperaturas vão entrar em declínio, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.



Recordes de calor

No último sábado, o Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica de 60,1ºC em Guaratiba, na Zona Oeste, enquanto os termômetros ultrapassaram os 40ºC na maior parte do estado - até então, as temperaturas eram consideradas recordes. Para aliviar o calor e aproveitar o dia ensolarado, cariocas lotaram as praias e curtiram passeios ao ar livre.

No entanto, neste domingo, a cidade bateu um novo recorde de sensação térmica ao atingir 62,3ºC em Guaratiba. Por conta desta forte onda de calor, o estado entrou em alerta amarelo na última sexta-feira (15), o que acontece quando as temperaturas ficam 5°C acima da média por dois ou três dias consecutivos.

Na última quinta-feira (14), inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia alertado para os dias de calor extremo, apontando "grande perigo". Esse fator acontece devido à atuação de uma massa de ar quente que já causa reflexos no Rio e em outros estados do país, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.